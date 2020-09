Pourquoi le goûter est une bonne habitude alimentaire (à certaines conditions)

De la baguette de pain avec du beurre aux fameuses crêpes de notre grand-mère, le goûter fait partie intégrante de notre enfance. Au point que certains d’entre nous perpétuent ce rituel une fois adulte. Une bonne habitude alimentaire à en croire la nutritionniste et diététicienne, Solveig Darrigo-Dardinet, auteur de Goûters sains et naturels aux éditions Rustica. "Tout d’abord, le goûter permet de faire une pause dans sa journée mais surtout de consommer des aliments que l’on ne mange pas aux repas principaux", explique l’invitée de Laurent Mariotte. La collation est donc le moyen de compléter nos besoins journaliers en vitamines ou minéraux.

Gourmandise et nutrition

Attention de ne pas confondre goûter et grignotage. "La collation est organisée, on sait ce que l’on va manger", commente Solveig Darrigo-Dardinet. "Le grignotage, lui, est anarchique, on va au distributeur ou on pioche dans le frigo." Résultat, on opte pour quelque chose de gras, moins intéressant nutritionnellement. Idéalement, on prévoit donc un fruit ou une barre de céréales.

"Des études recommandent de manger des graines oléagineuses, riches en fibres et en sérotonines, ce qui va permettre de réduire le stress", conseille la nutritionniste. Pour cela, on peut même préparer un carrot cake à base de poudre de noisette, par exemple. Le meilleur moyen pour allier plaisir et bien-être grâce aux vertus de ces aliments sains.