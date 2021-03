Les histoires d'amour de Jean-Luc finissent toujours de la même manière : "Je m'épuise"

TÉMOIGNAGE

Il y a trois semaines, Jean-Luc et sa compagne, avec qui il entretenait une relation depuis six ans, se sont séparés. Une rupture douloureuse pour cet homme qui approche de la retraite et réalise que ses histoires amoureuses se terminent souvent de la même manière. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, il confie avoir parfois du mal à s'exprimer, ce que lui ont reproché plusieurs de ses concubines.

"J'ai la soixantaine et j'ai un problème : je n'arrive pas à rester longtemps avec les femmes que j'aime… Et qui m'aiment en plus ! C'est souvent moi qui romps et j'ai l'impression que je m'épuise. Elles attendent plus que ce que je peux donner, je pense, et j'essaye pourtant. Je suis très maladroit, je n'arrive pas à leur donner ce bonheur qu'elles attendent de moi.

(…) J'ai l'impression qu'au début, ça marche très bien et à la fin j'ai l'impression que je m'épuise. J'ai beau faire des choses, je me perds et je m'enlise complètement. Et puis tout ça finit par une lassitude et ça ne va pas plus loin. (…)

" J'ai toujours été le vilain petit canard, celui qu'on n'attendait pas "

Mes différentes compagnes me disent que je vis un peu dans le passé, peut-être un peu trop. (…) Mais je veux avancer aussi, simplement j'ai du mal avec les nouvelles technologies, au niveau de l'ordinateur, par exemple pour préparer un weekend en amoureux avec des paiements en ligne. J'ai du mal avec ces choses, je ne suis pas très doué là-dessus. (...)

J'ai toujours été le vilain petit canard, celui qu'on n'attendait pas. A l'époque, il n'y avait pas de moyen de contraception et je suis arrivé comme ça. Je n'ai jamais eu de chambre. Mon père était marin et il n'était pas à la maison malheureusement. J'ai un frère et une sœur, mais je suis le plus jeune.

J'ai brûlé ma main quand j'étais gamin, j'ai mis ma main dans une poêle à frire. J'ai eu une enfance un peu agitée et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était sur moi que ça tombait. Mon frère et ma sœur montaient dans les arbres et nageaient comme des poissons. Moi, j'y arriverai pas du tout. Je prenais un vélo, je sortais de la rue, je me cassais la gueule tout de suite.

" Pourtant, je cherche une relation assez simple "

J'ai l'impression d'avoir peur de l'avenir, d'avancer. J'ai l'impression de me noyer complètement parfois. J'ai essayé d'apprendre un peu sur moi même. J'ai appris aussi que je suis peut être un peu trop exigeant. Je suis un peu un peu trop dans mon passé, c'est sûr. J'ai toujours peur de me tromper, de tomber ou de faire des erreurs. Là, j'ai la retraite qui arrive, ça nous a fait peur aussi. (…)

Avec ma dernière compagne, on a passé six ans ensemble et ça s'est arrêté il y a trois semaines. Je me retrouve toujours dans les mêmes choses. Avec le confinement, c'est vrai qu'on s'était éloignés aussi. Quand je lui ai envoyé des fleurs, je ne savais pas quoi mettre sur le petit papier. J'aurais dû mettre : 'J'ai hâte de te retrouver, je t'aime'. Mais je n'arrivais pas à mettre un mot sur ce papier. Ça, elle me l'a dit.

Je ne savais pas quoi mettre, à part 'bisous'. Ca reste trop au fond de moi. Je m'exprime pas assez là dessus, par peur de la honte, du ridicule aussi. J'essaie de faire des choses, je prépare des choses et ce n'est jamais bien. (…) Je m'en veux, je me dis : 'Mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi tu l'as pas appelée ?'

Pourtant, je cherche une relation assez simple. Je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je n'ai pas fait des grandes études, c'est sûr. Mais bon, je me suis cultivé en dehors de l'école. (…) J'ai de l'humour, j'avance malgré tout, je suis toujours de bonne humeur. J'aime bien rigoler."