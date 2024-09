Les éditions Robert Laffont perdent leur PDG, morte à 47 ans

"Elle avait un talent rare pour fédérer les équipes et a su très vite remettre les Éditions Robert Laffont sur le devant de la scène", a commenté Robert Laffont dans un communiqué. L'ancienne Garde des Sceaux et écrivaine Christiane Taubira s'est, elle, interrogée sur X : "Comment notre bulldozer de joie, Sophie Charnavel a-t-elle fait pour fermer les yeux, ces yeux qui dévoraient les livres presque aussi bien que son coeur?"

"Le cancer a tué Sophie Charnavel, éditrice et militante des droits de l'homme. Un être de lumière nous a quitté. Son regard perce encore dans la nuit de son départ. Nombreux pleurent et la cherchent déjà dans leur mémoire sidérée", a écrit sur X le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dont le livre "Faites mieux ! Vers la révolution citoyenne" est paru chez Robert Laffont en 2023.

"Elle était considérée dans son milieu professionnel comme une éditrice de documents"

"Sa carrière dans l'édition fut impressionnante, comme son talent, son ouverture d'esprit, et son abnégation à entrer dans ce métier", a estimé de son côté l'ex-Insoumise et co-fondatrice de l'Après (l'Association pour une république écologique et sociale) Raquel Garrido, soulignant sur X "les actions de solidarité" qu'elle a menées envers la jeunesse de Seine-Saint-Denis.

Sophie Charnavel était arrivée au sein du groupe Editis en 2018, via Plon et Presses de la Renaissance, et dirigeait depuis 2020 l'une des maisons les plus prestigieuses du groupe, Robert Laffont. Elle était auparavant passée par Hachette, Denoël, Stock, Privé, Flammarion et Fayard.

"Elle était considérée dans son milieu professionnel comme une éditrice de documents (de coups, disaient les jaloux), mais avait un regard très clair devant les manuscrits prétendument littéraires que nous lui soumettions, et qu'elle décortiquait avec beaucoup de finesse", a écrit dans L'Express l'un des romanciers qu'elle a édités, Louis-Henri de La Rochefoucauld.