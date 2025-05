«Les députés détricotent la loi, nous on tricote la révolution» : les agriculteurs relancent la mobilisation sur l'A16

Les tracteurs investissent de nouveau les routes. La FNSEA appelle à des blocages d’axes routiers à partir de lundi, jour du vote d’une proposition de loi que les syndicats jugent "vidée de sa substance". En attendant, les actions se multiplient, notamment sur l’A16 à Beauvais.





Les tracteurs sont de nouveau de sortie sur les routes depuis le début de la semaine. Les agriculteurs font monter la pression. La FNSEA appelle au blocage des axes routiers autour de Paris pour une durée indéterminée à partir de lundi, date du vote de la proposition de loi qui visait à lever les contraintes des agriculteurs.

Un texte qu'ils estiment "vidé de sa substance", dénonçant "une trahison de l'État". Ce vendredi matin, une symphonie de klaxons sonnent sur l'autoroute A16 dans les hauteurs de Beauvais, dans l'Oise. L'autoroute est bloquée depuis jeudi par des agriculteurs qui sont déterminés à se faire entendre.

"Il y avait besoin d'une loi"

Une file de tracteur et une colère bien présente. Un feu crépite toujours et il a accompagné les agriculteurs tout au long de la nuit. "Les députés détricotent la loi, nous, on tricote la révolution". Voici le message que veulent faire passer les syndicats agricoles qui bloquent l'A16.

"On a eu toutes ces promesses-là et on en avait besoin pour concrétiser tout ça, il y avait besoin d'une loi. Et quand elle est arrivée à l'Assemblée, elle a été totalement détricotée en première commission. Derrière on a vu quelque chose qui se transformait complètement, c'était pas une loi en notre faveur, c'était une loi calée contre la production agricole", explique Régis Desrumaux de la FDSEA dans l'Oise.

"Et 15 mois plus tard, on nous met un coup de poignard dans le dos", ajoute cet agriculteur. Ce blocage, c'est un premier coup de semence selon lui, car d'autres actions sont prévues à Paris devant l'Assemblée nationale la semaine prochaine.