Les cagnottes en ligne, "un défi en soi au monde associatif traditionnel"

LE TOUR DE LA QUESTION

Pour la famille du boxeur qui a frappé des gendarmes, pour les forces de l'ordre, pour les familles des pompiers morts dans l'explosion de la rue de Trévise… Ces dernières semaines, plusieurs cagnottes en ligne ont été largement médiatisées au gré de l'actualité. Ce nouvel outil de collecte d'argent se fait-il au détriment des dons versés de manière plus classique à des causes telles que les Pièces jaunes, les Restos du coeur ou encore le Sidaction ?

Nouvelle répartition en dons aux associations et cagnottes. Pour Julien Damon, sociologue et invité du Tour de la question, lundi matin, "il y a une nouvelle composition entre aide aux œuvres [les dons traditionnels aux associations, NDLR] et aide directe" incarnée par ces cagnottes en ligne qui séduisent de plus en plus de Français.

>> De 9h à 11h, c’est le tour de la question avec Wendy Bouchard. Retrouvez le replay de l’émission ici

"Cibler son don". "Ça permet de cibler son don. C'est un grand renouveau de la solidarité", appuie-t-il. "Là, ça n'est pas la fiscalité qui pousse au don, mais c'est une solidarité immédiate. On a l'impression de donner directement aux familles. C'est un défi en soi au monde associatif traditionnel", alors que ce dernier peut aussi organiser des dons en ligne. Mais "toutes les associations en témoignent" : elles reçoivent moins d'argent de la part des particuliers. Les promesses de dons lors du Téléthon ont notamment baissé de 10% en décembre dernier, par rapport à l'édition 2017.

" Je ne donne jamais d'argent, je ne sais pas si ça profite directement à la cause "

Les cagnottes, moyen idéal d'aider des causes sans passer par des associations en qui la confiance des Français s'érodent d'année en année ? Pas vraiment, à en croire les auditeurs d'Europe 1 : 77% d'entre eux, sur 3.300 votes comptabilisés via Facebook, préfèrent encore l'aide aux associations plutôt que de passer par Leetchi, Le Pot commun, Calleo ou Kwendoo. "Je n'avais jamais entendu parler de ces "cagnottes" avant l'actualité récente", explique ainsi Christine en commentaire de ce sondage. "Je ne donne jamais d'argent, je n'en ai pas suffisamment et je ne sais pas si ça profite directement à la cause."

Les scandales toujours possibles. De plus, si les associations ont été touchées par des affaires le passé, la plus connue étant celle des malversations au sein de l'Association pour la recherche sur le cancer de Jacques Crozemarie, 'la cagnotte n'a de vertu que s'il n'y a pas de scandales", insiste Julien Damon. "Il faut de la transparence dans la façon dont les fonds sont attribués pour qu'il y ait de la confiance. Ce n'est pas encore exactement le cas."