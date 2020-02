Solidays : les Black Eyed Peas complètent l'affiche 2020

Les poids lourds Black Eyed Peas, Anderson .Paak et Metronomy vont se produire à Solidays, ont annoncé mardi les organisateurs du festival de musique qui se tiendra à l'hippodrome de Longchamp du 19 au 21 juin, et dont Europe 1 est partenaire.

Aya Nakamura, -M- et Niska

Jeudi dernier, Europe 1 vous révélait déjà en exclusivité les noms de quelques unes des têtes d'affiche de ce festival, parmi lesquelles Aya Nakamura, -M- et Niska. Se rajoutent donc à cette programmation déjà fournie Tsew The Kid (r'n'b), Jahneration (reggae), The Black Madonna (house), mais également 47 Ter et Zola pour le rap. Les clubbers guetteront le set d'une légende vivante de la techno, Laurent Garnier, et de l'imprévisible Marc Rebillet, qui distille derrière ses séquenceurs un funk débridé. Le groupe Deluxe, le DJ allemand Boris Brejcha et le duo romantico-pop Videoclub complètent le plateau.

