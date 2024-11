«Les auditeurs entendront l’orgue comme ils ne l’ont jamais entendu», s'impatiente un organiste de Notre-Dame avant la réouverture

L’incompréhension, la peur, les larmes, Olivier Latry n’a rien oublié du 15 avril 2019. De ce lundi, où, en voyage en Autriche pour un enregistrement, il a appris impuissant la tragédie qui touchait sa deuxième maison, la cathédrale Notre-Dame de Paris.

"Au moment de poser les bagages à l’hôtel, je reçois un appel d’un ami qui me dit : Olivier, Notre-Dame brûle, c’est horrible. J’ai tout de suite allumé la télé et j’ai découvert ces images tragiques des flammes sur la cathédrale. J’ai appelé un ami organiste, et là, il me dit : la flèche vient de tomber…", se souvient-il.

Une sonorité différente

Cinq ans plus tard, sur le parvis d’une cathédrale qu’il contemple à nouveau avec des yeux d’enfants, ce souvenir semble bien loin. Car l’organiste ne pense désormais qu’à son orgue et au réveil de l’instrument samedi prochain. "Le 7 décembre, l’archevêque de Paris va entrer seul dans la cathédrale et s’adresser à l’orgue avec ces paroles : "O orgue, instrument sacré, réveille-toi". Avec ses camarades, Olivier Latry jouera alors quelques notes.

"C’est un moment toujours chargé d’émotion, avec des musiques et des symphonies très diverses. J’attends ce moment avec impatience", assure l'organiste. Un retour très attendu derrière le grand orgue, d’autant que, grâce au nettoyage des tuyaux et des murs de la cathédrale, l’instrument sonnera différemment qu’avant l’incendie d'il y a cinq ans.

"Les auditeurs entendront l’orgue comme ils ne l’ont jamais entendu. Le fait qu’il n’y a plus de poussière sur les murs fait davantage résonner le son des tuyaux sur les parois. Et puis, l’instrument a été nettoyé et restauré ce qui évitera les fuites d’air… Il sera en pleine forme !", se réjouit Olivier Latry. Une musique plus claire que jamais, que ce dernier compte bien faire résonner dès le 7 décembre pour définitivement ressusciter l’orgue de Notre-Dame.