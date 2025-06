Les aéroports parisiens ont dépassé en mai leur niveau d'activité pré-Covid

Comme en décembre 2024 et février 2025, le trafic des aéroports parisiens en mai 2025 a dépassé celui de mai 2019, représentatif de son niveau d'activité pré-Covid. Orly, qui accueille de plus en plus de vols de compagnies à bas coût, est même plus emprunté.

Porté par Orly, le trafic des aéroports parisiens en mai 2025 a dépassé celui de mai 2019, l'année avant la crise sanitaire du Covid, selon les statistiques diffusées lundi par Aéroports de Paris (ADP).

Orly de plus en plus fréquenté

L'aéroport de Paris-Orly, au sud de Paris, et celui de Paris-Charles-de-Gaulle, au nord, ont accueilli respectivement 3,2 et 6,2 millions de passagers en mai, soit des hausses de 6,7% et de 1,7% sur un an. Surtout, ce trafic de mai dépasse les chiffres de 2019 (+1,8%), comme il l'avait déjà fait aux mois de décembre 2024 et février 2025.

Charles-de-Gaulle, premier aéroport français surtout tourné vers les long-courriers, n'a toutefois retrouvé que 95,7% de ses voyageurs d'il y a six ans, tandis qu'Orly, qui accueille des vols de courte et moyenne distances, dont de plus en plus de compagnies à bas coût, a atteint 104%.

En cumulé depuis le début de l'année, les deux grandes plateformes aériennes desservant Paris ont accueilli 41,6 millions de passagers au total, soit une hausse de 4,6% par rapport à la même période de 2024.