La compagnie Ryanair opèrera des liaisons depuis Orly en 2025

La compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair a obtenu des créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport de Paris-Orly à compter de 2025, a-t-on appris dimanche auprès de l'Association pour la coordination des horaires aériens (Cohor).

Une victoire pour la compagnie

Ryanair, qui s'était positionnée sur des créneaux pour une petite dizaine de destinations européennes, a obtenu des créneaux pour la ville italienne de Bergame et la capitale de la Slovaquie, Bratislava, selon un document d'information mis en ligne dimanche sur le site de la Cohor, confirmant une information du quotidien Les Echos.

En tout, ce sont quelque 8.112 créneaux qui ont été attribués ou réattribués par l'organisme en charge de la gestion et de l'attribution des créneaux horaires en France, que des compagnies ont perdus, réduits, interrompus ou décidé de ne pas opérer. Ryanair, basée à Beauvais (Oise) depuis 1997, avait déjà formulé ce type de demande par le passé, pour la première fois à Orly en 2015.

Volotea s'invite aussi à Orly

Ryanair cochait toutes ces cases. Non seulement la compagnie irlandaise n'avait jusqu'à présent jamais mis les pieds à Orly, mais la capitale slovaque et Bergame n'étaient pas encore desservies au départ de cet aéroport. Ryanair n'a pu obtenir que deux des 14 dessertes, le Cohor ayant dû satisfaire d'autres demandes tout aussi légitimes. "La totalité des demandes déposées représentait de l'ordre de 70.000 créneaux", indique Antoine Lapert. Et l'aéroport d'Orly est plafonné à 250.000 créneaux.

Un autre nouvel entrant, Volotea, a ainsi obtenu de quoi opérer 13 vols par semaine au départ d'Orly, répartis sur plusieurs destinations italiennes (Ancône, Olbia, Alghero, Turin et Vérone). Là encore, l'inflexion stratégique est notable, la compagnie catalane ayant plutôt privilégié les liaisons interrégionales. La compagnie polonaise Lot a également obtenu de quoi faire un vol quotidien vers Varsovie. Mais elle devra compter avec l'entreprise low cost Wizz Air, qui va lancer, pour sa part, deux rotations par semaine sur la capitale polonaise. Air Corsica a quant à elle récupéré de quoi compléter son programme sur Figari.

Pour les compagnies déjà présentes

Des compagnies déjà bien présentes à Orly ont également pu bénéficier de nouveaux créneaux. Transavia France pourra ainsi lancer une nouvelle ligne quotidienne vers Amsterdam. Easyjet ajoutera Skopje (Macédoine), Sofia et Southampton à son offre. Vueling pourra desservir Salerne. Wizz Air proposera Londres-Gatwick quatre fois par semaine et ASL Airlines lancera une desserte quotidienne sur Alger. La seule nouvelle destination long-courrier sera le fait de la compagnie française French Bee, qui desservira Montréal cinq fois par semaine. Cependant, contrairement aux nouveaux entrants qui ont l'obligation d'utiliser leurs créneaux pour les destinations demandées, les autres compagnies ont toujours la possibilité de changer de destinations.