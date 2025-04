L'ENS Lyon porte plainte après la perturbation d'une conférence sur la question palestinienne

Une conférence sur l’histoire de la Palestine organisée à l’ENS de Lyon a été violemment perturbée mardi par une vingtaine d’individus extérieurs à l’établissement. L’école a porté plainte pour intrusion et intimidation, dénonçant des atteintes à la liberté d’expression.

L'École normale supérieure (ENS) de Lyon a porté plainte après qu'une vingtaine de personnes ont perturbé une conférence d'une association laïque juive se réclamant antisioniste, organisée en son sein, a-t-elle indiqué vendredi à l'AFP.

Mardi, "un exposé organisé par une association étudiante de l'école, et portant sur l'histoire des territoires palestiniens" avait été "autorisée" par l'établissement, "soucieux de garantir à ses étudiants (...) la liberté d'expression", a précisé l'ENS dans un communiqué.

Une plainte pour "intrusion non autorisée et actes d'intimidation"

"Une vingtaine de personnes, toutes extérieures à l'établissement, est venue avec le dessein d'empêcher le bon déroulement de l'exposé. Des insultes et des propos injurieux ont été proférés", poursuit l'établissement qui parle de "violences verbales mais pas physiques".

La plainte a été déposée jeudi soir pour "intrusion non autorisée et actes d'intimidation", a précisé l'ENS, laquelle "condamne fermement de tels agissements, qui relèvent de l'intimidation" et "réaffirme son attachement au débat".

Le conférencier était Pierre Stambul, auteur d'essais et porte-parole de l'Union juive française pour la paix (UJFP), qui se présente comme une "association juive laïque" réunissant des "Juifs et Juives antisionistes" militant notamment pour l'"autodétermination du peuple palestinien" et le "vivre ensemble au Proche-Orient".

Les organisateurs ont relevé des "menaces de mort"

Les personnes visées n'ont pas été identifiées ni n'ont revendiqué leur action. La CGT des établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche a dénoncé dans un communiqué l'action d'un "commando de plusieurs personnes dont certaines portaient un masque".

Elles ont "violemment pris à partie" des étudiants et participants et ont "proféré des menaces" lors de cette "conférence" intitulée "L'histoire de la Palestine et du projet sioniste du XIXe siècle à nos jours", précise le communiqué.

Le collectif des associations engagées de l'ENS Lyon, qui organisait la conférence, a relevé des "menaces de mort" contre l'orateur et d'"innombrables injures racistes et islamophobes", et regrette dans un communiqué que ces "intimidations" aient empêché la tenue d'une séance de questions-réponses avec l'orateur.