Législatives anticipées : le casse-tête des procurations pour les vacanciers

"Pourquoi ? Pourquoi maintenant, juste avant les Jeux olympiques, au moment des vacances pour certains ?", se lamentent Hugo et ses collègues. Alors qu'Emmanuel Macron a dissout l'Assemblée nationale dimanche 9 juin, impliquant des élections législatives anticipées, c'est la panique chez ces parents. Tous se demandent comment s’organiser pour aller voter le 7 juillet prochain.

"Il y a des collègues dans mon entourage qui ont des enfants, qui ont déjà prévu des vacances depuis longtemps, et qui ne pourront pas, pour l’instant, voter. Ils n’ont pas trouvé de personne pour voter par procuration. Pour l’instant, ils n’ont absolument pas envisagé d’annuler leurs vacances", confie Hugo.

"Il faut absolument aller voter"

Julia non plus ne veut pas changer ses plans. Début juillet, elle sera en Italie avec son mari. Alors, elle va donner procuration à ses enfants majeurs. "Je viens de regarder justement. Il y a un formulaire qu’il faut remplir, après, il faut aller à la police. Il faut absolument aller voter. Moi, je donnerai ma procuration à mon fils et mon mari à ma fille", raconte Julia.

Officiellement, il n’y pas de date limite pour faire une procuration : elle peut être confiée à n’importe quel électeur, sous réserve qu’il n’ait pas déjà été mandaté par quelqu’un d’autre. Alors mieux vaut s’y prendre à l’avance. Mélodie a été contactée par une amie dès lundi matin. "J’ai une amie qui part en vacances le 6 juillet, qui va donc ainsi me donner une procuration afin que je puisse aller voter à sa place le 7 juillet", explique-t-elle.

Depuis 2022, la personne à qui vous donnez procuration n’a plus besoin d’être inscrite sur les listes de la même commune que vous. En revanche, elle devra absolument se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.