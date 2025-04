Narcotrafic : les députés approuvent le texte en première lecture

L'Assemblée nationale a approuvé en première lecture la proposition de loi sénatoriale sur le narcotrafic. Parmis les mesures, la création d'un parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), au cœur du texte, ou encore la mise en place d'un régime plus attractif pour les "repentis".





L'Assemblée nationale a largement approuvé mardi en première lecture une proposition de loi sénatoriale pour "sortir la France du piège du narcotrafic", un texte clé de la politique de sécurité du gouvernement qui a suscité de vifs débats dans l'hémicycle.

Le texte a été approuvé par 436 voix contre 75. La coalition gouvernementale et le RN ont voté pour, tandis que la gauche s'est divisée: le PS a voté pour, LFI contre, tandis que les députés écologistes et GDR se sont majoritairement abstenus. Le texte doit être adopté définitivement les 28 et 29 avril au Sénat et à l'Assemblée, après une commission mixte paritaire permettant d'accorder les points de vue des deux chambres.

>> Plus d'informations à suivre...