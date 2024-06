Législatives 2024 : plus de 400.000 procurations en une semaine, 6,5 fois plus qu'en 2022

Un total de 409.226 procurations ont été réalisées depuis le 10 juin afin de voter lors des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, soit six fois et demie plus que lors des législatives de 2022 sur la même période, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur. Entre le lundi 10 juin et le dimanche 16 juin, soit entre J-20 et J-14 avant le premier tour, "nous comptabilisons 409.226 procurations", explique l'Intérieur. Et "91 % des procurations ont été établies via une voie partiellement ou totalement dématérialisée", précise Beauvau.

Plus d'un million de procurations lors des législatives en 2022

Par rapport aux élections législatives de 2022, Beauvau assure "comptabiliser 6,5 fois plus de procurations" sur la même période. Mais, contrairement à ces élections provoquées par la dissolution inattendue de l'Assemblée nationale, les dates du scrutin de 2022 étaient connues longtemps à l'avance et les demandes de procurations avaient pu s'étaler dans le temps.

Par ailleurs, les législatives avaient eu lieu les 12 et 19 juin, tandis que le second tour se déroulera cette année le premier week-end des vacances scolaires. Au total, 1.020.000 procurations avaient été données lors du premier tour des législatives en 2022.