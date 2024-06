Législatives 2024 : les candidats et les alliances connus, la campagne démarre sous tension

Après une semaine de rebondissements et de confusion pour nouer dans l'urgence les alliances et désigner les candidats, la campagne éclair du premier tour des législatives du 30 juin démarre officiellement lundi sous haute tension. Depuis 18 heures dimanche, tous les candidats à l'un des 577 sièges de députés sont enregistrés en préfecture. Place maintenant aux réunions de terrain, à l'envoi de la propagande électorale et aux spots à la télévision. Suivez notre direct.

Les informations à retenir : Gabriel Attal affirme que la majorité soutiendra le concurrent de droite face à François Hollande dans la circonscription de Corrèze

Olivier Faure assure que Jérôme Guedj est "le candidat du Front populaire"

Toutes les candidatures pour les élections législatives ont été déposées dimanche soir

La majorité soutiendra le concurrent de droite face à Hollande, selon Attal

La majorité présidentielle sortante ne présentera pas de candidat aux législatives dans une soixantaine de circonscriptions, dont celle de l'ancien président socialiste François Hollande, où elle apportera son soutien au candidat de droite, a affirmé lundi sur RTL Gabriel Attal.

"Nos candidats sont les candidats utiles contre les extrêmes pour éviter l'arrivée des extrêmes au pouvoir. C'est le cas dans la quasi-totalité des circonscriptions", a affirmé Gabriel Attal. La majorité réunie sous la bannière "Ensemble pour la République" présente 489 candidats aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, dans 577 circonscriptions. "Il y a quelques circonscriptions, une soixantaine, où on sait que ce ne seraient pas nos candidats qui seraient les mieux placés pour éviter la victoire des extrêmes. Et dans ces cas-là, on soutient un autre candidat", a-t-il ajouté.

François Hollande, qui se présente dans la 2e circonscription de Corrèze, est "candidat dans l'alliance France Insoumise et donc évidemment, ce n'est pas cette alliance-là qu'on souhaite voir gagner pour le pays", a précisé Gabriel Attal, pour qui "il y a d'autres candidats dans la circonscription (de François Hollande, ndlr) plus à même d'éviter la victoire du RN". Il a cité Francis Dubois, candidat de la droite, "qui le permet dans de meilleures conditions".

Pour Olivier Faure, Jérôme Guedj est "le candidat du Front populaire"

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a affirmé lundi qu'il considérait Jérôme Guedj, candidat socialiste aux législatives dans l'Essonne, comme celui du Nouveau Front populaire, bien qu'il refuse cette étiquette du fait de la violence des attaques de LFI dont il a fait l'objet.

"Le candidat du Front populaire dans cette circonscription, c'est Jérôme Guedj, et c'est le seul qui puisse avoir notre soutien", a affirmé le premier secrétaire du PS sur franceinfo. Le député sortant aura face à lui une candidate Générations, Hella Kribi-Romdhane, qui a annoncé se présenter "au nom du Nouveau Front populaire" avec un suppléant de la France insoumise (LFI).

Pour le chef de file socialiste, les candidats faisant face à Jérôme Guedj dans la 6e circonscription de l'Essonne "n'ont pas le soutien du Front populaire, ils se sont mis d'eux-mêmes en dissidence". Selon l'accord passé entre les partis de la nouvelle alliance de gauche, cette circonscription revient bien au PS.