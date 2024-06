Législatives anticipées : combien de procurations un électeur peut-il prendre en charge ?

Alors que des législatives anticipées sont organisées le 30 juin et le 7 juillet, beaucoup d'électeurs craignent de ne pas être à proximité de leur lieu de vote les jours de scrutin. Pas de panique, vous pouvez bien sûr faire une procuration pour le premier et le deuxième tour, ou l'un ou l'autre, en fonction de vos indisponibilités.

S'il n'est pas nécessaire que la personne à qui vous confiez votre voix soit inscrite dans le même bureau de vote que vous, il faut toutefois qu'elle se déplace dans votre bureau pour participer au scrutin à votre place. De plus, un même mandataire ne peut pas cumuler plusieurs demandes : un électeur ne peut recevoir qu'une seule procuration pour que celle-ci soit valide.

Sur Internet ou en commissariat

Si vous souhaitez faire une procuration, pas besoin de justificatif d'absence. Il est possible de vous rendre directement dans une gendarmerie, un commissariat ou un consulat. Il est aussi possible de faire sa demande en ligne. Il faut pour cela récupérer auprès de votre mandataire son numéro d'électeur et sa date de naissance, ou alors toutes ses données d’état civil et sa commune de vote. Après avoir rempli et imprimé votre procuration en ligne, rendez-vous en commissariat ou en gendarmerie pour faire vérifier votre identité. Vous recevrez ensuite une confirmation par mail dès que votre demande sera acceptée.

Il est par ailleurs possible de faire une partie de sa procuration via FranceConnect, si vous possédez des identifiants, ce qui est très probablement le cas pour accéder à Ameli, La Poste ou encore au site des impôts. Si vous ne trouvez personne à qui confier votre procuration, vous pouvez toujours vous tourner vers des sites Internet, tels que Plan Procu. La plateforme vous permettra d'entrer en contact avec un électeur disponible dans votre secteur pour prendre votre procuration.

Vous pouvez demander procuration, même quelques jours avant le scrutin. Le mieux reste cependant de s'y prendre le plus tôt possible, afin que l'administration ait le temps de bien traiter votre demande.