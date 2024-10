League Of Legends : le jeu vidéo le plus regardé sur les plateformes de streaming, organise son championnat du monde

Drapeau à la main, maillot enfilé sur les épaules, ou encore banderoles déployées, ils sont plus de 8.000 à s'être déplacés pour supporter leur équipe préférée. Kevin a 26 ans et il habite à Angoulême. Il a dépensé 140 euros pour regarder le match.

"On est là pour mettre de l'ambiance et crier le plus possible"

"C'est surtout l'occasion de sortir avec nos amis, sur un sujet qui nous rassemble, donc League Of Legend. C'est l'occasion de voir des beaux matchs, voir du beau jeu, voire une salle gigantesque avec plein de gens". Le public français est réputé pour donner de la voix, comme en témoignent ces spectateurs : "L'ambiance, c'est un truc de fou. Le public français, on sait qu'on est là pour mettre de l'ambiance et crier le plus possible".

Et comme dans les sports traditionnels, les rencontres sont commentées. C'est d'ailleurs le métier de Fabien Culié. Il travaille dans l'e-sport depuis presque 15 ans et il constate une véritable évolution : "L'e-sport au début, c'était tout petit. Maintenant, il a dépassé le stade d'être juste quelque chose qui est suivi par les joueurs du jeu. Ça va au-delà de ça".

Et le phénomène League Of Legends ne s'arrête pas là. Londres accueillera la finale de ce championnat du monde, samedi prochain, où environ 20.000 personnes sont attendues.