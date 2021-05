Le traditionnel rôti de boeuf dominical anglais

De Buckingham Palace au comté de Somerset, il y a une coutume qu'une grande partie des Anglais semblent respecter : le rôti du dimanche. Un moment où tout le monde se réunit. Marion Sauveur nous explique comment faire traverser la Manche à cette tradition, notamment en nous livrant sa recette de rôti de bœuf dans le "Club Evasion".

Une tradition du XVIIIe siècle

"De l’autre côté de la Manche, le rôti est une institution qui daterait du XVIIIe siècle", retrace Marion Sauveur. "A cette époque, les familles du Yorkshire laissaient de la viande au four avant le départ à la messe du dimanche. Et quand ils rentraient, le repas était prêt. Aujourd’hui, on déguste ce rôti tous les dimanches, c’est un moment important et festif… à la maison et dans tous les pubs."

Et maintenant ?

Aujourd'hui, le rôti est toujours la coqueluche des repas du dimanche en Angleterre. Pour le réaliser dans les règles de l'art, il y a tout un protocole à respecter. "Le morceau de bœuf doit rester à température ambiante une ou deux heures avant d’être enfourné", explique la chroniqueuse. "On commence par réaliser des incisions dans le rôti avec un couteau, pour insérer des lamelles d’ail, avant de la badigeonner entièrement d’huile d’olive. On réalise également les Yorkshire puddings… des sortes de brioches salées en mélangeant des œufs, de la farine et du lait. À mi-cuisson du rôti, on enfourne les puddings."

L'astuce du pro ? Préparer la viande en broche et la placer au-dessus du pudding pour que le jus de viande s'égoutte sur les brioches pour leur donner une saveur supplémentaire. Pour la "final touch", on récupère le jus du rôti. On le fait chauffer à feu vif dans une poêle puis on le fait déglacer avec de vin. Il ne reste plus qu'à laisser réduire, avant d’ajouter un bouillon tout en mélangeant, avant de faire réduire de nouveau et d'ajouter du beurre en petits morceaux. "Lorsqu’il est fondu et entièrement incorporé dans la sauce, arrêter le feu. Découper le rôti en fines tranches et servir nappé de cette sauce "gravy" et accompagné de légumes et de son Yorkshire pudding. Un délice." De quoi voyager en Angleterre ce week-end en évitant toute quarantaine.