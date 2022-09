Le temps vendredi : progressivement ensoleillé à l’ouest, instable sur une moitié nord-est

Le temps vendredi sera pluvieux et orageux sur un quart Nort-Est, éclaircies et nuages alterneront sur le reste du territoire, selon les prévisions de Météo-France. Le temps restera pluvieux du Jura aux Alpes du Nord. Du nord de la vallée du Rhône aux Hauts-de-France, la grisaille persistera. De petites averses se produiront dans la journée. Elles seront plus fréquentes près de la frontière belge et sur l'Alsace-Lorraine dans l'après-midi, où des orages pourront éclater.

Ciel plus nuageux sur la moitié ouest

Sur la moitié ouest du pays, le ciel sera plus ou moins nuageux. Les éclaircies seront plus larges proche de l'Atlantique. En revanche, sur le piémont pyrénéen, les nuages resteront nombreux et de petites averses se déclencheront en journée. Le soleil dominera dans le Sud-Est au prix d'un mistral et d'une tramontane sensibles. Le vent d'ouest soufflera assez fort sur les côtes varoises et en Corse. A noter que sur l'ouest de l'île, des averses seront attendues dans la matinée.

Les minimales seront comprises entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 18 degrés dans le sud, jusqu'à 19 à 23 degrés dans le Sud-Est. Les maximales seront en baisse avec pas plus de 16 à 21 degrés de la Bretagne à l'Alsace. On attend 22 à 27 degrés plus au sud, 26 à 29 degrés en région méditerranéenne.