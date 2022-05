Le temps vendredi : nuageux et parfois pluvieux des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerannée

Le temps sera nuageux vendredi avec encore quelques averses proche des massifs et un temps perturbé en Corse, selon les prévisions de Météo-France. Sur les côtes de Manche, la journée débutera sous la grisaille. Quelques brumes seront possibles au nord de la Seine. Au sud de la Garonne, les nuages seront nombreux le matin. Le ciel restera chargé sur les Pyrénées où quelques averses se déclencheront. Ailleurs, du Sud-Ouest au Nord du pays, des éclaircies se développeront au fil des heures. Le soleil l'emportera du nord de l'Aquitaine au Nord-Est ainsi que sur le Nord-Ouest. Les nuages bas pourront être tenaces le long de la Manche.

Mistral et Tramontane sensibles

Du Jura au golfe du Lion, le ciel restera chargé. Quelques averses se déclencheront en cours de journée et pourront s'accompagner de coups de tonnerre sur la Provence. En Corse, le temps sera plus agité avec le passage de nombreuses averses localement orageuses. Mistral et Tramontane resteront sensibles dans leur domaine, avec des rafales atteignant 80/90 km/h pour la Tramontane.

Minimales entre 4 et 9 degrés

Les minimales seront comprises entre 4 et 9 degrés sur la moitié nord, 7 à 12 degrés plus au sud et proche des côtes, 12 à 15 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront 16 à 18 degrés sur le littoral de Manche. Elles seront agréables sur le reste du pays avec 18 à 23 degrés.