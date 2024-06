Le temps samedi : vigilance orange «orages» sur 31 départements

Une vigilance orange "orages" a été déclenchée pour la journée de samedi sur 31 départements alors qu'un fort épisode orageux traversera la majeure partie du pays, indique Météo France. Les services météorologiques ont également placé 14 départements en vigilance orange "orages" pour la journée de dimanche dans le Grand-Est. Samedi à 06H00, les départements du Tarn, de l'Aveyron, du Lot, du Cantal, de l'Allier et de l'Ain sont passés en vigilance orange "orages" pour cet après-midi de samedi.

Ils ont ainsi rejoint les 25 départements qui l'étaient déjà: la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Gironde, les Landes, les Deux-Sèvres, Vienne, et tous les départements du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté. "La dépression d'altitude à l'origine de la dégradation orageuse remonte actuellement sur l'Espagne en direction des Pyrénées", a précisé Météo France samedi matin. En Aquitaine, "de fréquents orages sont présents" accompagnés d'une "forte activité électrique, d'intensités pluvieuses localement fortes parfois de 20 à 30 mm/h" et de "la grêle par endroits".

Du Massif central au nord-est

Du Massif central au nord-est, l'épisode orageux n'a pas encore débuté. En matinée, ces orages s'étendront jusqu'au Centre-Val de Loire, tandis que des Pays de Loire jusqu'à l'Ile-de-France, Champagne-Ardenne et Lorraine, les passages nuageux pourront donner des averses localement orageuses mais plus isolées.

De même, de l'Occitanie à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ciel sera bien encombré et quelques ondées seront possibles dès le matin. Mais dans le même temps, une dégradation orageuse plus marquée abordera les Pyrénées, et s'étendra rapidement vers le Massif central. L'après-midi, de l'est des Pyrénées au Limousin, puis jusqu'à l'Auvergne Rhône-Alpes, les orages deviendront forts et se multiplieront, donnant de fortes intensités de pluie, parfois de la grêle et de puissantes rafales de vent.

Cette zone d'orages se dirigera en fin d'après-midi vers le Centre-Val de Loire, l'est de l'Ile-de-France et la Bourgogne Franche-Comté, pour toucher en soirée le Grand-Est, avec toujours de fortes pluies, de violentes rafales de vent et de la grêle, en particulier sur le nord-est du pays où ces orages seront les plus violents. Seules les régions allant de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, ainsi que la Corse, resteront à l'écart de ces intempéries, et conserveront un temps plus calme mais nuageux. Le vent de sud-est soufflera assez fort jusqu'en début d'après-midi de la Provence-Alpes-Côte d'Azur au Massif central.

Les températures matinales seront comprises entre 8 et 13 degrés de la Bretagne à la Belgique, de 15 à 20 degrés ailleurs, jusqu'à 21 à 22 degrés en Corse. L'après-midi, il fera 18 à 23 degrés près de la Manche et de l'Atlantique, 23 à 28 degrés ailleurs, mais jusqu'à 27 à 32 degrés du Grand-Est au Berry, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en Corse, localement 34 en plaine d'Alsace et sur l'île de Beauté.