Le temps mercredi : vigilance orange pluie-inondation maintenue dans les Pyrénées-Orientales

Le temps mercredi sera très perturbé sur les Pyrénées-Orientales où la vigilance orange pluie-inondation est maintenue, l'Aude est également concernée, tandis qu'il fera froid sur le nord du pays, selon Météo-France. Le fort vent de secteur Est en Méditerranée, continuera de bloquer les pluies et les chutes de neige sur les Pyrénées-Orientales. L'activité restera forte toute la journée, donnant des pluies soutenues et orageuses par moments. La neige sera abondante dès 1.600 à 1.800 mètres. Fait nouveau, l'opérateur météo a alerté en fin d'après-midi sur les "très forts" risques d'avalanches, essentiellement dans le massif du Canigou, la "montagne sacrée" des Catalans. Mardi en fin d'après-midi, quelque 260 foyers étaient encore privés d'électricité, après un bref pic à 7.000 foyers quelques heures plus tôt dans l'agglomération de Perpignan, selon la préfecture.

L'"activité avalancheuse" attendue au cours des prochaines 24 heures est observée en moyenne tous les dix ans. En marge de ce système perturbé, les nuages s'étendront sur le sud-ouest, sur le sud du Massif central jusqu'au delta du Rhône en donnant des pluies localement modérées. Il neigera sur les Pyrénées au-delà de 1.200 à 1.600 mètres d'est en ouest le matin puis de 1.600 à 1.800 mètres en fin journée. De faibles chutes de neige seront également attendues sur les Cévennes au-delà de 1.000 mètres.

L'Aveyron également touché ?

La fin de cet épisode pluvieux intense dû à la tempête Gloria est prévue pour jeudi vers midi. Il pleuvait sur une grande partie de l'Occitanie ce mercredi matin, une pluie particulièrement forte sur les Pyrénées-Orientales, qui devait devenir orageuse en milieu de matinée. Ces intempéries abondantes devaient se propager vers l'Aveyron. "Le fort vent de secteur est en Méditerranée continue de bloquer les pluies et les chutes de neige sur les Pyrénées-Orientales. "Sur le littoral des Pyrénées-Orientales, la houle et les fortes vagues d'est à nord-est vont gêner l'écoulement des rivières, ce qui se traduit par une vigilance jaune vagues-submersion", ajoute l'organisme.

Cet épisode est dû à une tempête qui a auparavant frappé le nord-est de l'Espagne, faisant trois morts. De la neige est tombée en quantité significative dans le secteur du mont Canigou, la "montagne sacrée" des Catalans (40 cm de lundi à mardi matin et 65 cm de mardi à mercredi matin), informe Météo-France.

Rafales de vent de 80 à 90 km/h en Méditerranée et en Corse

Partout ailleurs, la journée sera beaucoup plus calme. Les brumes et brouillards givrants sur la façade est du pays se dissiperont peu à peu pour laisser place à de belles éclaircies, plus discrètes vers les Hauts-de-France, la plaine d'Alsace et le val de Saône. Le vent d'est restera soutenu en Méditerranée ainsi que vers la Corse, soufflant en rafales à 80 à 90 km/h.

Les minimales se situeront entre 0 et -4 degrés sur la moitié nord du pays, jusque vers Rhône-Alpes, entre 1 et 5 degrés sur le sud-ouest, et 8 à 11 près de la Méditerranée. Les maximales varieront de 5 à 9 degrés sur la moitié nord du pays, de 8 à 12 degrés sur le sud-ouest, de 12 à 15 sur le sud-est, jusqu'à 17 à 18 en Corse.