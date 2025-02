Inde : plus de 40 ouvriers disparus après une avalanche dans l'Himalaya

Une avalanche a recouvert un site de construction dans l'État himalayen de l'Uttarakhand en Inde, ensevelissant une cinquantaine de travailleurs. Après avoir creuser dans la neige "pendant des heures", les équipes de secours déployées sur place sont parvenues à sauver 15 ouvriers. 42 personnes sont encore portées disparues.

"42 sont portés disparus"

Les équipes de secours ont creusé pendant des heures à travers la neige épaisse, a déclaré Ridhim Agarwal, membre d'une équipe de sauveteurs, dans un communiqué, ajoutant : "Actuellement, 15 ouvriers sont en sécurité tandis que 42 sont portés disparus".

L'avalanche a touché un site de construction dans le district de Chamoli, recouvrant les travailleurs sous la neige et les débris. Dès que les conditions météorologiques s'amélioreront, des équipes sauvetage en haute altitude se déploieront par hélicoptère sur les lieux, a ajouté Ridhim Agarwal.

Deepam Seth, chef de la police de l'État, a précisé que le mauvais temps entravait les opérations de sauvetage. "Il a neigé avec des vents forts (...) Les routes sont complètement bloquées. Nous avons déployé des fraises à neige pour dégager le chemin", a-t-il déclaré à la télévision NDTV. Le ministre en chef de l'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a déclaré qu'il était "attristé" par l'incident et suivait de près les opérations de sauvetage.

Un phénomène renforcé par le changement climatique

Les avalanches et glissements de terrain sont courants dans les hautes régions de l'Himalaya, surtout pendant la saison hivernale. Les scientifiques ont démontré que le changement climatique provoqué par l'utilisation de combustibles fossiles par les humains rend les événements météorologiques plus graves, amplifiés par des océans plus chauds.

Le rythme accéléré du développement dans les régions fragiles de l'Himalaya a également attisé les craintes concernant les conséquences de la déforestation et de la construction. En 2021, près de 100 personnes sont mortes dans l'Uttarakhand après la chute d'un énorme morceau de glacier dans une rivière, qui a déclenché des inondations soudaines.

Des inondations dévastatrices dues à la mousson et des glissements de terrain en 2013 ont tué 6.000 personnes et ont conduit à des appels à une révision des projets de développement dans l'État.