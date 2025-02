Ski : le risque d'avalanches diminue cette semaine, les experts appellent cependant à la vigilance

Les conditions météorologiques récentes ont rendu le manteau neigeux particulièrement instable sur les pistes. Si le risque diminue cette semaine, les experts rappellent l'importance de la vigilance, dans un contexte où le changement climatique accentue la fréquence et la gravité de ces phénomènes.



Sur les pistes de ski, attention aux avalanches. Ce samedi, trois personnes ont perdu la vie en Savoie alors qu 'ils évoluaient en hors-piste. Au-delà des mesures de sécurité à respecter, le manteau neigeux est particulièrement instable en ce moment.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La semaine dernière, une couche de neige fraîche a recouvert les montagnes, puis des rafales ont formé des plaques de glace très dures. Ces deux matières, empilées l'une sur l'autre, ont donc créé une forte instabilité.

"On a eu beaucoup de vent ce vendredi qui a emporté la neige, qui lui a donné de la cohésion et a créé des plaques sur des couches de neige fraîche. C'est ça qui a été à l'origine de la problématique de l'avalanche principale de ce week-end", explique Nicolas Roux, membre de la coordination avalanche opérationnelle à Météo-France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des précipitations en montagne davantage intenses

Cette semaine, le risque est diminué même s'il reste présent. Les plaques qui sont liées à de la neige fraîche - qui forme une couche fragile - ont l'avantage de se stabiliser rapidement. "C'est-à-dire de l'ordre de quelques jours. Et c'est ce qui a eu lieu finalement puisque ce samedi, on avait un risque marqué niveau 3. Ce lundi, on est plus que localisé sur la Haute-Savoie, le mont Blanc, et à partir de mardi, déjà, on sera en vigilance verte", détaille l'expert.

Avec le changement climatique, les précipitations en montagne sont plus intenses, ce qui occasionne des avalanches importantes. En France, l'accidentologie liée à ce phénomène s'est aggravée ces dix dernières années. On observe désormais qu'en moyenne, une trentaine de personnes perdent la vie chaque année.