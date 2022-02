Le temps mercredi : soleil sur l'extrême sud, nuageux ailleurs avec quelques pluies faibles

Le temps sera couvert sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, faiblement pluvieux dans la matinée, mais le soleil dominera sur la façade sud du pays et sur la Corse. La limite pluie-neige se situera vers 1.000 m. L'après-midi, cette limite remontera vers 1.300 m sur les Vosges et le Jura, 1.500 m sur le Massif central. Les précipitations deviendront de plus en plus éparses, pour se replier vers l'Allemagne en soirée.

Des températures en hausse

Sur une petite moitié ouest du pays, le temps est sec, avec un ciel toutefois très nuageux à couvert, à l'exception des Pyrénées et leur piémont qui seront bien dégagés. Au sud de la Garonne, les brouillards matinaux laisseront la place à un ciel variable l'après-midi. Sur le Sud-Est et la Corse, le soleil résistera. La tramontane soufflera à 80/90 km/h, le mistral à 100 à 110 km/h en journée, puis faibliront le soir.

Les températures minimales vont de 3 à 8 degrés en général d'est en ouest, jusqu'à 10 près de la Méditerranée. Les maximales varient entre 7 et 11 degrés en général, localement 12 à 15 près des Pyrénées et 15 à 20 du Roussillon à la Provence et en Corse.