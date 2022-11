Le temps mercredi : pluvieux au sud d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, éclaircies à l'ouest

Le temps sera pluvieux mercredi, mais avec plus ou moins d'intensité au sud-est d'une diagonale Bordeaux-Strasbourg et sera plus clair au nord-ouest, selon Météo-France. Au sud d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, le temps sera couvert et pluvieux durant la majeure partie de la journée, excepté sur le Roussillon qui restera à l'écart des pluies.

Sur le Sud-Ouest et la Côte d'Azur les précipitations seront faibles et éparses le matin mais se renforceront l'après-midi, en particulier sur les Pyrénées. En revanche sur la vallée du Rhône et les Cévennes, les pluies seront fortes et orageuses dès le matin. On attend jusqu'à 100 mm de pluie localement sur l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et le Gard. Ces pluies s'évacueront en traversant la Provence en soirée.

Sur les Alpes, les précipitations seront modérées et durables, la limite pluie-neige se situant vers 2.200m. En Corse le ciel sera nuageux mais les pluies seront rares.

Des températures en baisse

Sur le nord et l'ouest le temps s'améliorera. Après une matinée nuageuse ponctuée d'averses, essentiellement près de la Manche, les éclaircies s'élargiront l'après-midi, les ondées seront plus rares et se replieront sur les Hauts-de-France le soir. Le vent d'ouest sera encore sensible près du littoral, jusqu'à 70 km/h en rafales. Il se calmera dans les terres et des brouillards apparaitront en soirée et durant la nuit suivante.

Les températures seront globalement en baisse. Les minimales seront de 9 à 12 degrés en général, jusqu'à 13 et 16 sur les côtes. Les maximales varieront entre 13 et 17 degrés sur une grande moitié nord et la Nouvelle-Aquitaine, et entre 17 et 22 degrés sur l'Occitanie, PACA et la Corse.