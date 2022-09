Le temps mercredi : plus frais avec de nombreuses pluies et du vent en bord de mer

Le temps sera venteux mercredi sur la Méditerranée et sur la façade atlantique, il sera mitigé sur le reste du territoire, prévoit Météo-France. La région PACA et la majeure partie du Languedoc-Roussillon bénéficieront toujours d'un bon ensoleillement au prix d'un vent de secteur ouest à nord-ouest soutenu. Les rafales atteindront 60 à 70 km/h dans le domaine du Mistral et de la Tramontane. La Corse, la moitié ouest de l'île en particulier, sera concernée par des averses tout au long de la journée, ces ondées pourront prendre un caractère orageux. Le vent d'ouest restera fort , il atteindra 60 à 80 km/h sur l'ouest de l'île, jusqu'à 100 à 110 sur les caps.

De la neige attendue dans les Alpes en soirée

Les nuages couvriront le ciel du Jura vers les Alpes du nord, la Bourgogne-Franche-Comté, la région Centre-Val de Loire, les pluies seront temporairement soutenues, il neigera au delà de 2.200m, 2.000m sur les Alpes en soirée. Ces précipitations gagneront en fin de journée vers l'Auvergne. Les éclaircies seront assez larges sur le Grand-Est, quelques rares averses seront tout même possibles l'après-midi. Sur le reste du territoire, le ciel sera mitigé, composant entre éclaircies, plutôt timides et passages nuageux porteurs d'averses, plus fréquentes aux abords des côtes de la Manche et du Pays basque. Il neigera sur la chaîne des Pyrénées au delà de 2500m.

Les pluies deviendront plus soutenues et orageuses en soirée sur le sud de la Garonne, surtout vers l'extrême sud-ouest où les cumuls pourraient devenir conséquents. Le vent d'ouest sera sensible sur la façade atlantique, atteignant 60 à 80 km/h, temporairement jusqu'à 90 à la mi-journée. Les températures minimales se situeront autour de 6 à 8 degrés des Hauts de France vers le Grand-Est, entre 10 et 15 sur la façade atlantique et les côtes de Manche, entre 15 et 17 sur le littoral méditerranéen, 9 et 13 sur le reste du pays. De 14 à 16 degrés sur la moitié nord du pays, de 17 à 19 sur le sud, jusqu'à 22 à 25 sur les bords de la Méditerranée pour les maximales.