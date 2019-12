Le temps mercredi : grisaille et brume au Nord, éclaircies dans l'Est de la France

Le temps sera gris et brumeux mercredi dans le nord du pays, tandis que des pluies seront présentes sur le Roussillon, prévoit Météo France. Sur une bonne moitié nord du pays et sur le Sud-Ouest, la grisaille dominera dès le début de la journée, avec des brouillards parfois givrants dans le Nord et le Nord-Est. Les nuages bas, brumes et brouillards se dissiperont lentement en matinée par le Sud et l'Est mais resteront tenaces en journée de la Bretagne au Val de Loire, de la Normandie aux Hauts-de-France et localement en Val-de-Saône et plaine d'Alsace.

En revanche, de belles éclaircies se mettront en place temporairement l'après-midi ailleurs sur le Grand-Est, sur le Centre et le Centre-Est et dans le Sud-Ouest. Sur les régions méditerranéennes, le ciel se voilera. Des pluies faibles devenant modérées se mettront en place sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Ces pluies gagneront l'Ariège et le sud du Languedoc en journée. Il neigera sur l'est des Pyrénées vers 1.500 à 1.700 mètres d'altitude. En Corse aussi, quelques ondées menaceront le sud-est de l'île. Le vent soufflera assez fort sur les côtes varoises ainsi qu'en Corse, avec des rafales atteignant 80 à 90 km/h.

Côté températures, les gelées matinales seront quasi généralisées avec des minimales de l'ordre de -3 à -5 degrés sur le Nord-Est et dans le Massif central, 0 à -1 ailleurs, avec 5 à 8 sur le pourtour méditerranéen.

Les températures maximales plafonneront entre 3 et 5 degrés sur le nord et le nord-est du pays, 5 à 6 sur la région parisienne, le Lyonnais et le nord-ouest du pays, 10 à 14 dans le Sud-Ouest, 12 à 17 sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 18 en Corse.