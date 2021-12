Le temps mardi : grisaille tenace au nord, soleil dominant au sud

Le département des Landes (40) reste placé en vigilance orange en raison des crues importantes sur l'Adour a annoncé Météo France. Mardi, sur les sommets des Vosges et du Jura, sur l'ensemble du massif alpin, du Limousin et du Massif Central au pourtour méditerranéen, ainsi que sur le piémont et relief des Pyrénées, le soleil brillera largement toute la journée.

Grisaille et brouillards fréquents au nord

Sur le reste du pays, la grisaille dominera le matin, les brouillards seront fréquents et parfois denses. En journée, de petites pluies ou bruine circuleront près de la Manche et le long des frontières du nord. Quelques coins de ciel bleu apparaitront sur le relief du Morvan, de la Vendée au Poitou-Charentes et au Berry. Mais sur les autres régions de la moitié nord et le Lyonnais, le ciel restera souvent bas et gris, l'ambiance parfois brumeuse.

Sur le Sud-ouest, les visibilités s'amélioreront lentement, l'après-midi sera en général ensoleillé sauf parfois le long de la vallée de la Garonne où des grisailles résisteront. Les températures nocturnes resteront assez douces sur le nord-ouest, comprises entre 3 et 7 degrés, localement 8/9 sur les côtes de Manche et de Bretagne.

Du sud-ouest au nord-est et l'Auvergne Rhône-Alpes, elles baisseront entre 0 et 3 degrés, localement -1, avec parfois des gelées blanches en plaine. Sur le sud-est, prévoyez 2 à 6 degrés en bord de mer mais des gelées de 0 à -4 degrés dans l'arrière-pays languedocien et provençal. En journée, les thermomètres atteindront 5 à 9 degrés du Grand Est au Centre et au nord de Rhône-Alpes, 9 à 13 en général sur le reste du pays, avec localement 15 à 17 sur la Côte d'Azur et la Corse, 15 à 19 au pied des Pyrénées.