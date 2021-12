Inondations et risques d'avalanches : neuf départements en vigilance orange

L'hiver s'installe à travers la France. Neuf départements sont placés ce samedi matin en vigilance orange, rapporte dans son dernier bulletin, Météo France. Les Landes, en vigilance rouge cette nuit, passent en vigilance orange pour des risques de crues. Le Gers reste en vigilance orange pour des risques d'inondations. Les Pyrénées-Atlantiques, et Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange pour risques d'inondations et d'avalanches. L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont également placés en alerte orange pour risques d'avalanches.

A noter que le risque de départ spontané d'avalanche diminue nettement, il devrait permettre la sortie de la vigilance orange en cours de matinée. Le risque de déclenchement d'avalanche par les skieurs restera fort sur l'ensemble des Alpes du Nord ce samedi.

Un épisode atypique

Dans les Pyrénées, les précipitations s'atténuent encore en matinée, avec une limite pluie neige en légère hausse vers 1300 mètres d'altitude. Samedi après-midi, seules de faibles chutes de neige perdureront sur le relief, entrainant une baisse du risque d'avalanche dans la zone. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ne devraient plus être placés en vigilance orange dans le cours de la matinée.

Météo France assure que cet épisode d'avalanche observé ces dernières heures, est un épisode atypique. Le retour du soleil aura lieu à partir de lundi.