Le temps mardi : de la grisaille et toujours de la douceur sur l'Hexagone

Le temps mardi sera doux avec beaucoup de grisaille sur le nord et de faibles pluies, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, du brouillard et des nuages bas s'étendront sur une grande partie du territoire avec de faibles pluies entre Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes jusqu'au massif jurassien, donnant de la neige à partir de 1.800 m. Ces précipitations cesseront progressivement en matinée, sauf sur le Bretagne et le Cotentin où une nouvelle perturbation pourra donner quelques faibles pluies.

Quelques gouttes à prévoir dans le sud-est

Les brouillards disparaîtront avec toutefois une résistance des nuages en Val de Saône et, localement, en Poitou-Charente, Limousin et Grand Est. Dans l'après-midi, quelques gouttes seront à prévoir dans le sud-est sous un ciel nuageux. Ailleurs, la grisaille dominera sur la moitié nord, le Poitou-Charente et le Limousin, tandis que le soleil brillera sur le Sud-Ouest, le Massif central, et du Rhône Alpes à l'Alsace.

Le vent sera sensible dans le Nord-Ouest toute la journée avec quelques rafales à 50/70 km/h sur les côtes. Les températures minimales seront comprises entre 4 et 7 degrés, jusqu'à 10/12 sur le littoral corse. Les maximales atteindront, sur la moitié nord, 9 à 13 degrés et 11 à 14 degrés sur la moitié sud et jusqu'à 16/18 en Aquitaine et sur les côtes corse.