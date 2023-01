Le temps jeudi : petit passage pluvio-neigeux sur le nord-ouest

Le temps sera marqué jeudi par le passage d'une perturbation sur le nord-ouest dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, selon les prévisions de Météo-France. Elle donnera de la pluie près de la Manche, mais en s'enfonçant dans les terres, les précipitations se transformeront temporairement en neige faible sur l'est des Hauts-de-France, le bassin parisien jusqu'à la région Centre-Val de Loire et le Poitou-Charentes. Ce petit passage neigeux sera précédé de quelques bruines verglaçantes sur l'est des Hauts-de-France et les Ardennes.

De la neige aux abords des Pyrénées

Progressivement jeudi, sous un vent de nord sensible, le ciel deviendra plus changeant, partagé entre éclaircies et passages nuageux, des côtes de la Manche jusqu'au nord de la Seine et jusqu'au nord des Pays de la Loire. De rares averses se déclencheront sur les départements côtiers. De l'Ile-de-France au Poitou-Charentes, l'ambiance se radoucira lentement, le ciel restera chargé avec des pluies éparses.

Du nord-est à l'Auvergne Rhône-Alpes et au Sud-ouest, la matinée sera grise et froide, il tombera quelques flocons, notamment sur l'ancienne région Midi-Pyrénées et aux abords des Pyrénées. Une couche de neige fraîche de quelques centimètres se déposera sur la Montagne Noire et les Corbières. Ailleurs, on attendra tout au plus un saupoudrage.

Du soleil du côté de la Méditerranée

Dans l'après-midi, peu de changement côté ciel, quelques flocons voltigeront encore près des massifs. Autour de la Méditerranée, le soleil prédominera malgré des débordements en nuages élevés. Mistral et tramontane souffleront en rafales de 70 à localement 90 km/h dans leurs domaines.

Jeudi matin, les températures seront positives sur les côtes, en Bretagne et près de la Manche. Sur le reste du pays, il fera entre +1 et localement -3 degrés en plaine. De plus fortes gelées seront attendues près des massifs. Les maximales atteindront 9 à 14 degrés sur le Languedoc, la PACA et la Corse, 4 à 8 sur le Roussillon, en Aquitaine, ainsi que de la Bretagne et des Pays de la Loire à la frontière belge. Il fera entre 1 et 5 degrés sur le reste du pays.