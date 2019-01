Le temps du vendredi 11 janvier : faiblement perturbé au Nord, avec quelques chutes de neige sur le Nord-est

Vendredi, le temps sera faiblement perturbé sur une large moitié nord du pays avec quelques faibles chutes de neige sur le Nord-est, selon les prévisions de Météo-France. Sur une moitié nord du pays, le temps sera très nuageux à couvert avec quelques gouttes sur les régions en bordure de Manche et quelques brouillards parfois givrants notamment entre le Limousin, le Centre et le Val de Saône.

De la neige sur le quart Nord-est. Des chutes de neige se signaleront sur le quart Nord-est laissant parfois quelques centimètres au sol. Après les flocons, les précipitations tourneront à la pluie sur le Nord-est avant un risque de regel la nuit suivante. En soirée, la neige faible fera son apparition à très basse altitude au nord du Massif central et des Alpes.

Des éclaircies dans le sud. Du Sud-ouest aux Alpes du nord, après la grisaille matinale et parfois quelques nappes de brouillard, quelques éclaircies percent avant l'arrivée des nuages, porteurs de quelques gouttes dans l'après-midi et d'un peu de neige à basse altitude sur les Pyrénées centrales sur le sud-est du Massif central ou sur les pré-Alpes. Le soleil restera généreux dans le Sud-Est et une grande partie sud des Alpes, avec un mistral et une tramontane encore assez forts près des côtes et en basse vallée du Rhône.

Des gelées quasi-généralisées. Le matin, des gelées seront quasi-généralisées en dehors du nord-ouest du pays, souvent proches de 0 à -3 degrés voire localement -5 à -7 dans le Massif central ou dans le centre-est. L'après-midi, il fera -1 à 6 degrés du nord-est et de Rhône-Alpes au Sud-ouest du pays, 3 à 10 degrés ailleurs, jusqu'à 11 à 13 degrés près de la Méditerranée.