Le temps du mardi 7 mai : un redoux s'amorce sur toute la France

Le ciel s'ennuagera par l'Ouest à l'avant d'une perturbation. Les premières pluies arriveront sur la Bretagne à la mi-journée. Elles deviendront plus soutenues en soirée et première partie de nuit du nord de l'Aquitaine à la Normandie. Sur le Sud-Ouest, le voile d'altitude deviendra de plus en plus dense au fil des heures et de petites ondées se déclencheront en toute fin de journée.

Des maximales en hausse. Ailleurs sur la moitié Est, le ciel se voilera progressivement mais l'impression de beau temps l'emportera. Le ciel s'ennuagera également autour du golfe du Lion en cours d'après-midi. Les minimales seront comprises entre 0 et 3 degrés sur un quart Nord-Est, 3 à 6 degrés ailleurs, 6 à 11 degrés près des côtes. Les maximales seront en hausse avec 14 à 18 degrés sur la moitié nord, 18 à 23 degrés sur le sud.