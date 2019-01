Le temps du dimanche 13 janvier : la douceur revient, les nuages restent

Dimanche, le temps sera plus doux, avec des températures en légère hausse, mais les nuages domineront encore largement un ciel perturbé, selon les prévisions de Météo-France. Le temps sera couvert et pluvieux du Nord-Est au Massif central et aux Alpes du Nord. La limite pluie-neige se situera vers 500 à 600 m le matin, puis vers 1.000 m en moyenne l'après-midi. On attend un belle couche de neige fraîche sur le relief de l'Est et en Savoie, jusqu'à 50 cm localement.

Pluies et éclaircies se feront rares. Attention toutefois en altitude, le vent soufflera fort avec des rafales de secteur ouest à 80 km/h, et plus de 100 km/h sur les sommets alpins. Le vent sera également assez fort autour du golfe du Lion et sur les côtes varoises, le temps sera sec sous un ciel voilé. Sur le reste du pays le vent d'ouest sera modéré, le ciel très nuageux ou couvert. Les éclaircies comme les pluies seront rares, excepté des averses sur le Pays basque et quelques gouttes du Nord au Sud-Ouest.

Les températures minimales seront partout positives en plaine avec 3 à 9 degrés en général. Les maximales grimperont entre 9 et 12 degrés sur une bonne moitié ouest du pays, 6 à 9 degrés dans l'Est et 11 à 16 degrés près de la Méditerranée.