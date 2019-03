Le temps dimanche : ensoleillé au Sud, plus nuageux au Nord

Sur la moitié sud du pays, soleil et douceur printanière resteront au programme. Au nord en revanche, les bancs de brouillards seront fréquents au lever du jour et la journée débutera sous un ciel souvent très nuageux avec quelques gouttes entre la Normandie et la Belgique.

Au fil des heures, des éclaircies perceront la couverture nuageuse. Elles seront plus belles l'après-midi sur les régions voisines de la Manche et au nord de la Seine. Le matin, les températures iront de 1 à 8 degrés en général, jusqu'à 9 à 13 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 10 à 16 degrés au nord de la Loire, 17 à 23 degrés au Sud, jusqu'à 24 à 25 degrés en Provence.

>> Voici maintenant les températures relevées samedi à 16h, suivies des minimales prévues pour la nuit de samedi à dimanche:

Lille : 12/6

Paris : 14/8

Strasbourg : 19/4

Brest : 13/7

Bordeaux : 22/5

Nantes : 18/5

Toulouse : 22/4

Lyon : 20/4

Clermont-Ferrand : 20/1

Marseille : 22/7

Ajaccio : 17/5