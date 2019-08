Le temps de vendredi : contrasté, grisaille à l'ouest en début de journée

Le temps sera contrasté vendredi, avec de la grisaille à l'ouest en début de journée, selon les prévisions de Météo-France diffusées jeudi. La grisaille sera bien installée dès les premières heures du jour du Pays basque au Pays de la Loire ainsi que sur la Bretagne et la Normandie, jusqu'au détroit du Pas de Calais.

De la pluie par la Bretagne

Cette grisaille se dissipera peu à peu en cours de matinée pour laisser place à un ciel plus variable. Plus à l'est, le ciel sera plus lumineux, les passages nuageux alternant avec des éclaircies, qui seront beaucoup plus larges sur les deux tiers sud du pays. L'après-midi, le soleil restera généreux sur les deux tiers sud du pays, malgré des cumulus sur le relief des Alpes, des Pyrénées et de la Corse. Le temps sera plutôt bien ensoleillé sur le Massif central, du Centre-Val de Loire au Grand Est.

▶️ Vendredi || Grand soleil dans le Sud, dégradé nuageux en remontant vers le Nord. Arrivée d’une perturbation active sur le Finistère. Les T° seront globalement stationnaires. pic.twitter.com/yf4HQb8XCt — Météo-France (@meteofrance) August 14, 2019

Plus au nord, la couverture nuageuse sera plus présente des Ardennes au Nord-Pas de Calais, en Normandie et à l'intérieur de la Bretagne. Une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse abordera le Finistère en cours d'après-midi, avant de glisser peu à peu en direction du Cotentin et du littoral des Hauts de France en gagnant en activité. Le vent de Sud-ouest se renforcera au fil des heures, d'abord sur la Bretagne puis sur le Nord-Ouest du pays, les rafales atteignant 60 à 70 km/h dans les zones les plus exposées.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 10 et 15 degrés en général. Elles iront de 15 à 21 sur le pourtour méditerranéen. Les maximales atteindront 20 à 24 degrés dans le quart nord-ouest, 24 à 29 sur le reste du pays. Mais elles iront encore de 29 à 33 sur l'extrême sud.