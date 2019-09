Le temps de mercredi 25 septembre : pluvieux et maussade

Le temps mercredi restera maussade et pluvieux sur une grande partie du pays avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, selon les prévisions de Météo-France. Sur le pourtour méditerranéen et la Corse, quelques gouttes tomberont dans la matinée puis les passages nuageux alterneront avec les éclaircies en journée. De bonnes pluies ou averses circuleront au nord de la Seine puis régresseront vers les frontières du Benelux dans l'après-midi.

D'autre part, une nouvelle perturbation apportera des pluies parfois modérées de la Bretagne à la Nouvelle Aquitaine en journée puis sur le nord de l'Occitanie et l'Auvergne dans l'après-midi. Ce temps pluvieux gagnera la Bourgogne Franche Comté et Rhône-Alpes en soirée. Sur le reste du pays, les pluies seront plus faibles. Près de la Manche, le vent d'ouest-sud-ouest avoisinera les 70 km/h en rafales.

Par ailleurs, le vent de secteur ouest soufflera jusqu'à 70 km/h en pointes sur les côtes varoises et autour de 90 km/h sur le nord de la Corse. Le matin, les températures seront comprises entre 10 et 16 degrés. Elles monteront jusqu'à 17 à 21 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 16 à 23 degrés du nord au sud, jusqu'à 24 à 28 degrés sur le pourtour méditerranéen et en Corse.