Le ruban vert adopté comme symbole du don d'organes

Les associations militant pour le don d'organes ont décidé d'adopter un ruban vert comme symbole de leur cause afin de lui donner plus de visibilité, à la veille de la Journée nationale sur ce thème, organisée samedi.

Objectif plus de 7.000 greffes en 2021

"Ce ruban vert suscitera un regain d'intérêt du grand public (...) alors que le nombre de donneurs a été en diminution en 2018 et que le nombre de patients en attente progresse", veut croire Greffes+, le collectif de sept associations à l'origine de cette initiative avec la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains (France ADOT). "Il sera également le signe distinctif de la gratitude exprimée par la société envers tous les donneurs d'organes et de tissus, et d'espoir pour les patients en attente", ajoute Greffes+ dans un communiqué.

Selon les chiffres de l'Agence de la biomédecine, 5.800 greffes ont été réalisées en France en 2018, soit une diminution de près de 5% par rapport à l'année précédente, après huit années de "forte hausse". Près de 25.000 personnes ont été en attente d'un organe en 2018 et plus de 63.000 personnes vivent grâce à un organe greffé. L'objectif du troisième plan greffe, lancé en 2017 et qui court jusqu'en 2021, est de dépasser les 7.000 greffes en 2021.

Tous donneurs potentiels

Suite à la publication des chiffres 2018 en baisse, le ministère de la Santé et l'Agence de la biomédecine avaient annoncé des mesures complémentaires pour "maintenir la mobilisation", incluant un supplément d'1 million d'euros pour la filière du don du vivant du donneur (rein principalement), le renforcement de la formation des professionnels et l'intensification des campagnes de promotion du don. "Le principal objectif de cette journée est de faire prendre conscience à la population que tout le monde est un donneur potentiel d'organes et de tissus", explique l'Agence de la biomédecine, chargée de superviser les prélèvements et les transplantations.

En France, le principe de consentement présumé au don d'organe et de tissus prévaut en effet, sauf si l'on a exprimé son opposition de son vivant, en s'inscrivant sur le registre des refus ou en informant ses proches. Un principe résumé par le slogan "Tous donneurs, tous receveurs", mis en avant par les associations pour souligner que l'on peut tous avoir un jour besoin d'une greffe. Cette législation est encore largement ignorée : moins d'un quart des Français (24%) peut la citer spontanément, même si le niveau de connaissance progresse, puisqu'ils n'étaient que 7% en 2015. Greffes+ regroupe notamment les associations Vaincre la mucoviscidose, l'Association Grégory-Lemarchal, France Rein et Greffe de Vie.