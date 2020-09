Face au coronavirus, le retour de l'hygiaphone : "On a senti une flambée des commandes"

REPORTAGE

Depuis le confinement et la crise sanitaire du coronavirus, la vie en entreprise a totalement été bouleversée avec le port du masque ou encore distanciation sociale. Des circonstances particulières qui ont remis au goût du jour une invention datant des années 1940 : l'hygiaphone. Une vitre, un micro et le tour est joué : plus d'échanges de microbes. Dans la Sarthe, une entreprise a développé un modèle amélioré de cette protection. Une adaptation qui à la société d'éviter le naufrage économique. Encore aujourd'hui, son carnet de commandes déborde.

"Cette idée aussi tôt, c'est vraiment ce qui a sauvé l'entreprise", confie la gérante Maria Arasse. C'est idée là, c'est une version revisitée de l'hygiaphone baptisée Hygiavox, développée par Paulis Décors. L'entreprise, située à proximité du Mans, travaillait dans le polystyrène pour les métiers de bouche et l’événementiel. Mais en mars dernier, la crise sanitaire perturbe son cœur d'activité. "Du jour au lendemain plus de commandes et arrêt d'activité en grosse partie", raconte la gérante.

Un succès immédiat

Elle se tourne alors vers son voisin, AvonPlast, qui travaille le plastique. A deux et en plein confinement, ils créent un séparateur en plexiglas percé de trous et recouvert d'un cache détachable pour le nettoyer. Le succès est immédiat. ""Dès début avril, on a senti une flambée au niveau des commandes. On a été jusqu'à 350 exemplaires semaine à expédier."

Commerces, administrations, cliniques : de nombreux endroits s'équipent d'un hygiaphone. Paulis Décors rayonne dans toute la France et depuis la mois d'août, c'est aussi devenue une référence pour les entreprises qui ont obligation de protéger leurs salariés. "On a senti que ça repartait. Les gens qui n'étaient pas encore équipés, ou qui étaient équipés de manière à court terme, avec du film, ont souhaité quelque chose de plus permanent."