Le Puy du Fou propose une nouvelle chasse au trésor avec à la clé une épée d'une valeur de 250.000 euros

Un peu plus de six mois. Voilà le temps qu'il vous reste pour vous préparer à cette nouvelle chasse au trésor. Pas de restriction sur l'âge, tout le monde peut y participer, même en équipe. Vous n'aurez pas non plus besoin d'avoir des compétences avancées dans la cryptographie pour concourir.

Six mois de travail nécessaires pour réaliser Excalibur

Seul du bon sens, de l'intuition et des connaissances historiques vous serviront. Comme l'explique Étienne Picard, le concepteur de cette chasse au trésor : "La chance va plonger immédiatement les joueurs dans la quête du Graal, dans la légende arthurienne, dans la légende de la table ronde". Le trésor, lui, est grandiose, puisque le gagnant repartira avec la célèbre épée d'Arthur Pendragon : Excalibur.

Pour la créer, six mois de travail auront été nécessaires. Deux fabricants d'épées français s'y sont attelés pour un résultat impressionnant : une épée longue d'1m24 pour un poids de plus de trois kilogrammes. Et sur le pommeau de l'arme, une pierre précieuse a été placée, un spinelle rouge de 6,23 carats. Valeur totale de l'épée, 250.000 euros.

Pour prendre part à ce jeu de piste, il faut vous rendre sur le site du Puy du Fou et commander le coffret du jeu, accessible dès 39 euros. La chasse est prévue pour durer entre deux et cinq ans. Bonne chance à tous !