Dans les campagnes, les chasseurs de plus en plus pris pour cible, un climat qui semble s’envenimer

REPORTAGE

"C'est de pire en pire." En 12 ans de chasse dans les forêts provençales, Océane constate que les tensions avec les promeneurs vont crescendo. "Ils nous insultent. Des fois, ça peut venir presque aux mains qu'on n'a pas chassées. On est des assassins. Ils veulent nous prendre nos chiens alors que nos chiens, c'est comme nos enfants", s'insurge-t-elle au micro d'Europe 1.

"Les gens ne tolèrent pas que les chasseurs chassent"

Des altercations, des agressions, mais aussi des dégradations sont de plus en plus régulières, selon les professionnels. "Ils cassent les miradors et les détruisent. Les cuves d'eau pour le gibier sont souvent cassées, les robinets sont cassés. Les gens ne tolèrent pas que les chasseurs chassent", rapporte Daniel Keller de la Fédération des Bouches-du-Rhône des chasseurs.

Des actes qui seraient principalement commis par des néoruraux avec qui tout dialogue est devenu impossible. "On parle aujourd'hui d'un sauvagement dans les rues et autres. Mais on voit aussi que dans les campagnes, il y a de l'ensauvagement. Est-ce que c'est un effet sociétal ? Certainement", s'alarme le directeur de la fédération, Jo Condé. Et c'est pourquoi, au niveau national, la Fédération des chasseurs vient d'ouvrir un registre pour consigner tous ces incidents.