«Ça fait chaud au cœur» : le président du Puy du Fou réagit au prix du «meilleur spectacle du monde»

Le Puy du Fou, parc de loisir vendéen réputé pour ses fresques historiques, a reçu dans la nuit de samedi à dimanche aux Etats-Unis le prix du "meilleur spectacle du monde" pour l'une de ses créations, a fait savoir le parc. Ce "Thea Classic Award", haute distinction de l'industrie du divertissement mondial, a été remis par le jury de la Themed Entertainment Association à une équipe du parc lors d'une cérémonie organisée samedi à Los Angeles, d'après un communiqué.

Le Puy du Fou récompensé à Los Angeles : "Ça se souligne", estime Pascal Praud

Il récompense le spectacle "Le Mime et l'Etoile", présenté pour la première fois en 2023, qui raconte l'histoire d'amour d'un artiste de cirque et d'une danseuse à la Belle Epoque. Ce spectacle "représente un investissement de plus de 20 millions d'euros", selon le Puy du Fou. "Ça fait chaud au cœur parce que c'est très symbolique", réagit Nicolas de Villiers, président du parc, au micro d'Europe 1. Pour lui, le parc "est reconnu pour son audace créative. C'est aussi la démonstration que la France a encore de belles choses à offrir au monde".

Un titre de "meilleur parc du monde" en 2012

"Ce prix confirme la stratégie audacieuse d'une entreprise 100% française et démontre la dimension universelle du Puy du Fou : son modèle transcende les cultures et les patrimoines", s'est encore réjoui Nicolas de Villiers, auprès de l'AFP.

Le parc vendéen avait déjà reçu un "Thea Classic Award" en 2012, cette fois pour le "meilleur parc du monde". Deux ans plus tard, il avait remporté le prestigieux "Applause Award" de l'International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), une association qui réunit 4.500 parcs dans le monde. Le Puy du Fou a dépassé en 2023 son record de fréquentation avec 2,6 millions de visiteurs dans la saison.