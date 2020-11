Le prince Charles lance sa marque de gin bio

So british! Le prince Charles, fils aîné d'Elizabeth II, se lance dans la production de gin. Et pas n'importe comment : tout est bio ! Cela ne surprendra pas les fins connaisseurs de la vie du prince de Galles, celui-ci étant engagé dans une démarche écologique depuis des années. Sa ferme, créée il y a 25 ans, comporte ainsi un potager dans lequel on trouve de la lavande, de la sauge et du thym qui viendront parfumer ce nouveau gin.

Celui-ci sera baptisé "Highgrove", comme la propriété du prince dans la campagne anglaise, comme le rapporte le Daily Mail. Outre les herbes du potager, les céréales des champs de l'héritier de la couronne seront également utilisées pour fabriquer l'alcool. La recette a mis des mois à être élaborée. Et le prince Charles a donné de sa personne en goûtant lui-même tous les essais !

45 euros la bouteille

La bouteille de "Highgrove", qui coûte tout de même près de 45 euros, sera vendue dans les chics boutiques de la marque Fortnum & Mason. Mais sera-t-elle bonne au moins ? Fortnum & Mason promet une base de genévrier et citron, des notes de tête de verveine citronnée, thym et romarin. "Sucrées et persistantes, les herbes aromatiques ajoutent une complexité qui donne au gin un arôme et une saveur élégants", conclut la marque.

Et last but not least : la moitié des bénéfices des ventes seront reversés à une fondation caritative.