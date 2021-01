Le pire repas du Nouvel an du pâtissier Christophe Felder

Si votre dernier réveillon du Nouvel an ne s'est pas bien passé, les confidences du pâtissier Christophe Felder vont peut-être vous faire sentir moins seul. En effet, invité dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants, il est revenu sur le pire repas de sa vie... un repas qui n'était rien d'autre qu'un dîner de réveillon.

Cinéma et restaurant chinois

"Pour mon pire repas, j'étais avec ma fille. Il y a une dizaine d'années", commence à raconter Christophe Felder. "On s'est retrouvé que tous les deux au Nouvel An. On habitait à Asnières-sur-Seine et on est allé au cinéma de la ville voir le film Avatar. À la sortie, on avait fin, et il n'y avait pas un seul restaurant ouvert. Tout était fermé à l'exception d'un restaurant chinois. On l'a tenté et... ce n'était vraiment pas bon. Je crois que c'était le pire restaurant de toute ma vie."

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Un souvenir touchant malgré la petite mésaventure gastronomique dont sa fille lui parle encore.