Le père de Laeticia Hallyday sera jugé en septembre à Saint-Martin pour violences

André Boudou, le père de Laeticia Hallyday, est convoqué le 12 septembre à la Chambre détachée du tribunal de Saint-Martin où il comparaîtra pour des violences infligées à un septuagénaire ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à huit jours.

Plusieurs coups de poings au visage d'un pêcheur

Le 20 mars dernier, André Boudou, 67 ans, ancien joueur de rugby de l'AS Béziers et père de Laeticia Hallyday, veuve du chanteur Johnny Hallyday, a agressé un pêcheur qui faisait le plein de carburant de son embarcation au quai de la station essence de Sandy Ground (ouest), et qui lui demandait de réduire la vitesse de son bateau dans le lagon, selon une source proche du dossier. André Boudou a asséné plusieurs coups de poings au visage du pêcheur, qui a perdu plusieurs dents, selon la même source. Des préjudices corporels qui ont valu à la victime plus de 8 jours d'ITT.

Toujours selon la même source, le père de Laeticia Hallyday pourrait également avoir à s'expliquer et répondre devant la justice, le 12 septembre, de faits de menaces proférées à l'encontre de plaisanciers à Saint-Barthélemy, l'île voisine de Saint-Martin. Johnny Hallyday, décédé d'un cancer le 5 décembre 2017 à 74 ans, appréciait la tranquillité de Saint-Barth, où il possédait une villa avec sa femme Laeticia. Il y a été inhumé le 11 décembre 2017, dans le petit cimetière de Lorient. Sa femme continue de s'y rendre régulièrement.