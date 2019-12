Pourquoi le passeport français est le plus puissant du monde

Cocorico ! Le passeport français a le meilleur indice de qualité, selon une étude de l'université de Gronigue, aux Pays-Bas. Devant l'allemand et le néerlandais, le passeport France reçoit la note de 83,5% et obtient le meilleur taux pour la huitième année de suite. Le classement, élaboré par un professeur de droit hollandais et un homme d'affaires suisse, se base sur la liberté de déplacement que procure le passeport, et la possibilité de s'installer dans un autre pays pour y travailler. La France cartonne.

160 pays accessibles sans le moindre visa

Le passeport français permet en effet de voyager sans le moindre visa dans 160 pays, et permet de vivre et travailler (toujours sans visa), dans près de 50 pays. De fait, tous les pays européens sont en tête de ce classement, car, au sein de l'Union européenne, le principe de liberté de circulation s'applique. Un critère qui pourrait faire perdre des points aux Britanniques, classés dixièmes.

Mais le passeport français à ceci de supérieur aux autres que la France a été un grand pays, avec un passé colonial, et donc une langue et des institutions connues et reconnues partout dans le monde. À en croire cette étude, le passeport français serait celui qui vous ouvre le plus de portes dans le monde !

Plusieurs millions d'euros pour acheter des passeports européens

Être français devient donc très avantageux dès lors... qu'on quitte le pays. Cela peut paraître ironique, mais c'est aussi la définition de la liberté : savoir qu'à tout moment on peut partir et refaire sa vie ailleurs. On peut vivre dans un beau pays, parce qu'on a choisi librement d'y faire sa vie.

L'étude néerlandaise pointe justement l'une des grandes inégalités de la vie : le lieu de naissance. Certains Chinois ou des Russes sont prêts à dépenser plus d'un million d'euros pour acheter un passeport de l'Île de Malte, qui fait commerce de son passeport, permettant ainsi à ces riches étrangers de voyager librement partout en Europe.