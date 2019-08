Le melon alsacien fait son entrée dans les supermarchés

Et si le melon devenait un produit phare du nord de la France ? Pour la première fois, un producteur alsacien, Martin Wilt, s'est lancé dans la culture de melon et de pastèque sur son exploitation située à Saessolsheim, dans le Bas-Rhin. Une culture insolite dans cette région française puisque le melon pousse en général dans le sud de la France.

Des melons qui "marchent très bien"

Même si l'été se termine, Martin Wilt estime qu'il aura récolté 60.000 melons d'ici la fin de la saison. Plutôt satisfait, le maraîcher affirme que ses melons "marchent très bien". "Ce melon que vous voyez ici n'a plus été arrosé depuis cinq semaines. Pour l'instant, c'est top!", s'exclame-t-il.

Mais pourquoi une telle évolution ? Pour Martin Wilt, pas de doute, le réchauffement climatique est en partie responsable : "On a compris qu’il fallait changer de culture parce que je suis sûr et certain que dans les cinquante prochaines années, il y aura des cultures qu’on ne pourra plus faire en Alsace". Le producteur cite par exemple le chou, une culture gourmande en eau. "Ça fera du mal à la choucroute", ironise-t-il.

En attendant un changement radical de climat, Martin Wilt continue sa production de melon, qui sera vendue à partir de lundi dans les supermarchés de la région.