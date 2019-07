Gaspacho de melon, bouchées concombre-crevette : 4 idées de recettes apéritives estivales

C'est l'un des rituels de la période estivale. D'après une étude Deliveroo/OpinionWay, plus des trois quarts des Français profitent au moins une fois par mois de l'apéritif pendant l'été. Mais sa préparation peut parfois prendre de longues heures en cuisine. En ce début de mois de juillet, Europe 1 vous livre quatre bonnes idées pas chères, rapides et originales, pour faire de vous le roi ou la reine de l'apéro.

Le Gaspacho

C'est un classique de l'été, qui rafraîchit et hydrate : le gaspacho. Pour changer du classique tomates-concombres-poivrons, vous pouvez utiliser du melon. Epépinez délicatement le melon, mais ne jetez pas la chair qui garde les pépins, c'est la plus sucrée. Enlevez ensuite la peau, puis mixez la chair avec un peu de basilic.

Ajoutez à cette soupe des cubes de melon, s'il vous en reste, ou alors des cubes de pastèque. Si vous êtes gourmand, vous pouvez aussi agrémenter votre gaspacho d'une burrata ou de feta, ainsi que de quelques lamelles de jambon sec par-dessus. Servez votre gaspacho bien frais dans des verrines.

La bouchée concombre-crevette

Commencez par décortiquer vos crevettes, avant de les laisser mariner dans un jus de citron vert. Pendant ce temps-là, prenez votre concombre, et tranchez-le finement dans le sens de la longueur. Surtout, gardez la peau : c'est plus joli ! Enroulez ensuite la crevette dans le concombre, et faites-la tenir avec un petit pic en bois. Puis ajoutez quelques zestes de citron vert.

Vous pouvez tremper ces bouchées dans un mélange de fromage frais, d'échalote finement ciselée, de citron et de menthe fraîche émincée. Vous pouvez également ajouter des poivrons rouge et jaune coupés en petits cubes.

Pour les végétariens, vous pouvez tout à fait oublier la crevette et fourrer ce mélange de fromage frais assaisonné dans le concombre. Faites tenir le tout avec un pic, et le tour est joué !

Les rillettes de sardines

Commencez par enlever les arrêtes des sardines. Gardez les filets, et écrasez les avec une fourchette. Puis, assaisonnez avec du jus de citron, du sel et du poivre. Ajoutez enfin de l’huile d’olive, du fromage frais et quelques herbes.

Les chips

Oubliez les chips industrielles et faîtes les vous-mêmes! Choisissez des pommes de terre à chair ferme, puis épluchez-les et coupez-les en lamelles pas trop épaisses de 2 millimètres d'épaisseur. Plongez-les dans un saladier d'eau, afin qu'elles se libèrent de leur amidon.

Préchauffez votre four à 180 degrés. Pendant qu'il chauffe, égouttez vos pommes de terre et séchez-les avec un torchon propre. Dans un saladier, mélangez à la main vos pommes de terre, avec un peu d’huile, du sel et quelques herbes émincées. Vous pouvez utiliser aussi du piment d’espelette.

Une fois que c'est fait, disposez vos tranches sur une plaque recouverte de papier cuisson, sans les superposer. Faites cuire le tout pendant 15-20 minutes. À la sortie du four, déposez les chips sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de gras, et mangez les vite. À la sortie du four, encore chaudes, elles sont encore meilleures.