Le "Grenelle des professeurs" de Blanquer ne convainc pas le SNES-FSU

INTERVIEW

A deux jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé dimanche dans le JDD un grand "Grenelle des professeurs" prévu pour le mois d'octobre, afin dit-il de "revaloriser" les salaires et lancer une grande réflexion sur le métier d’enseignant. Frédérique Rolet, secrétaire générale du SNES-FSU (syndicat majoritaire chez les enseignants), a fait part de son scepticisme en réaction à cette annonce sur Europe 1.

"Ce n'est pas de la revalorisation"

"Jean-Michel Blanquer annonce que cette revalorisation n’est qu’un aspect, que c’est lié à des mesures qui, en fait, aboutiraient à une augmentation du temps de travail : formation pendant les vacances, augmentation du remplacement de courte durée… Tout ça, ce n’est pas de la revalorisation : c’est payer plus les gens parce qu’ils travaillent plus", a réagi la secrétaire générale.

Jean-Michel Blanquer a notamment déclaré que "d'ici le mois d'octobre" serait discutée "la hausse des rémunérations pour 2021".

"Faire confiance" aux professeurs

"Quant au discours du ministre sur le fait que des professeurs heureux ce sont des élèves heureux, on ne peut que le partager !", a-t-elle ajouté. Mais selon elle, la première chose à faire "serait de leur faire confiance, et d’arrêter avec une gestion très autoritaire qu’il a jusqu'ici pratiquée, avec énormément d’ordres et d’injonctions".

La seule solution, aux yeux de Frédérique Rolet : "montrer aux enseignants qu’on a confiance en eux. Je crois que c’est comme cela qu’on arrivera à ressouder la communauté éducative."