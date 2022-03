Le gratin de macaronis simplissime du Crillon, grand palace parisien

A la table des Bons Vivants, Yves Camdeborde vous livre la recette exclusive du gratin de macaronis du Crillon, palace parisien, de l'année 1988-1989 lorsqu'il y travaillait.

Il n'y a pas de quantité, pas de règle, juste une technique à réaliser : imbiber les pâtes trois fois dans du bouillon et les laisser absorber tout ce jus au four. Rien de plus.

Ecouter le podcast pour en savoir plus sur ce gratin régressif et moelleux à souhait.